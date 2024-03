Una passeggiata la Parco del Loto per dare valore alla natura

Sabato 23 marzo dalle 14.30 parco del Loto, con ritrovo dall'ingresso di via Brignani, si terrà una passeggiata sensoriale in compagnia di Cristina Tampieri, facilitatrice di Nature Therapy. L'iniziativa celebra la Giornata internazionale delle foreste, che si svolge annualmente a marzo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli ecosistemi forestali.

La partecipazione alla passeggiata è gratuita, ma a numero chiuso, per consentire ai partecipanti di vivere appieno l'esperienza. Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a natura.lugo@ecosistema.it, oppure contattare il 351.5848402. Il progetto è promosso dall'Assessorato all'Ambiente e a cura del Servizio Educazione Ambientale dell'Unione, del Centro di educazione alla sostenibilità della Bassa Romagna e dalla cooperativa Ecosistema.