Una passeggiata alla scoperta dei luoghi "sacri" del territorio di Cervia

In coincidenza con l'appuntamento mensile di "A spass par Zirvia", l'associazione "Festa" propone una passeggiata patrimoniale dedicata ai luoghi della devozione di Cervia, con uno sguardo anche alle trasformazioni urbanistiche contemporanee. L’appuntamento è per le 10.30 di domenica 28 gennaio dinanzi alla Torre San Michele, dove i soci di Festa accompagneranno i partecipanti e il presidente dell'associazione, Amedeo Scelsa, spiegherà i contenuti della passeggiata. La testimone Antonella Casadei accompagnerà poi il gruppo lungo il portocanale, alla chiesa di Sant'Antonio, dove saranno studiati gli ex-voto presenti e, una volta usciti, nel giardino antistante, lo studioso Enzio Strada aiuterà a riconoscere la presenza delle chiese a Cervia.

La visita proseguirà nel vicolo San Francesco, dove Giorgia Cecchi aiuterà a immaginare i vecchi monasteri presenti nel territorio di Cervia ed Enrico Pistocchi, del Gruppo Lithos Architettura, illustrerà invece il nuovo progetto per l'adiacente ex Cinema Europa. In piazza Garibaldi Massimo Carli racconterà i suoi ricordi personali della devozione a Cervia.

L’Associazione Festa presenterà infine le prossime iniziative e in particolare la programmazione delle passeggiate patrimoniali fino a maggio 2024.

Alla partenza e alla conclusione della passeggiata, sarà possibile sottoscrivere la tessera 2024 dell'associazione Festa (10 euro), ricevendo in dono il volume “Storie antiche di una vecchia marineria” di Luciano Sartini e curato da Festa.

La partecipazione alla passeggiata è gratuita. Per informazioni scrivere ad associazionefestacervia@gmail.com oppure telefonare o mandare un messaggio whatsapp al numero 334.3298097.