Mercoledì 5 agosto partono le "Passeggiate con Gusto", visite insolite alla scoperta di Ravenna. Si parte alle 19.00 con l'inizio di una visita di 1 ½ cui segue un'apericena alle 20.30. L'itinerario prevede il ritrovo a Porta Gaza, per incontrare poi Chiesa di Santa Giustina, Duomo, Battistero Neoniano, Casa Diedi, Via Cairoli, Piazza del Popolo, Piazza XX Settembre, Piazza Kennedy, Giardino delle Erbe e il locale Ubuntu.

Menu: Focaccia artigianale al rosmarino farcita con salumi nostrani 1 calice di vino o birra e acqua 1 fetta di dolce casereccio Caffè. Possibilità su richiesta di menu per esigenze particolari come intolleranze o altro.

Partecipazione per massimo 15 persone con prenotazione obbligatoria. La visita viene effettuata solo in esterni rispettando i protocolli COVID-19 e con l'ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. Costo: 19 Euro a persona, tutto incluso (visita, noleggio radioguide e apericena). Per informazioni: cell. 338.8246038 - czama@libero.it.

In caso di maltempo la visita sarà posticipata ad altra data che verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ai partecipanti è richiesto di arrivare al luogo dell'appuntamento 10 minuti prima dell'inizio per la consegna delle radioguide e le informazioni organizzative di sicurezza. In caso di intolleranze o menu per esigenze particolari, è necessario segnalarlo via email. Con l'acquisto del biglietto i partecipanti acconsentono a ricevere un'email con i dettagli organizzativi e il modulo di autocertificazione nel rispetto delle normative COVID-19.