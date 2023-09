Piatti della tradizione, musica e incontri politici alla Festa dell’Unità di Brisighella

Indirizzo non disponibile

Parte venerdì 22 settembre e si conclude domenica 1 ottobre la Festa dell’Unità di Brisighella che quest’anno si terrà al Circolo Arci Sala Ambra. Tutte le sere dalle 19.00 ci sarà la possibilità di apprezzare le prelibatezze culinarie tradizionali come polenta al ragù, tortelli burro e salvia, salsiccia ai ferri ma anche il fritto di pesce. Domenica 1 ottobre la serata gastronomica sarà dedicata alla Paella (solo su prenotazione al 339 2701964).

Il programma prevede: venerdì 22/09 iniziativa politica-culturale “La Regione, la Provincia e il nostro Territorio” con la partecipazione della consigliera Regionale PD Manuela Rontini; sabato 23/09 musica dal vivo con l'Orchestra Widmer, domenica 24/09 serata Magic Dj con liscio, danze e balli. Giovedì 28/09 iniziativa politica-culturale “Quale futuro per Brisighella: Assemblea aperta” in collaborazione con il Gruppo Consigliare Insieme per Brisighella; sabato 30/09 Musica dal vivo con l'Orchestra Montuschi e domenica 1/10 Tributo a Francesco de Gregori, canta Daniele Conti. Ingresso libero.