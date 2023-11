La chitarra di Piero Bonaguri protagonista ai “Concerti della Domenica”

E’ dedicato alla chitarra classica il concerto di domenica 5 novembre 2023, quinto appuntamento dei “Concerti della Domenica” curati dall’Associazione Musicale Angelo Mariani. Sul palco della Sala Corelli (ore 11) salirà uno dei migliori chitarristi della scena internazionale, Piero Bonaguri.

Regolarmente impegnato in esibizioni nei cinque continenti, ha inciso una ventina di dischi e centinaia di nuove opere sono state scritte per lui da compositori viventi. Docente al Conservatorio di Bologna, tiene numerosi corsi e masterclass e cura una collana di musica contemporanea per Ut Orpheus.

Membro di giuria in molti concorsi internazionali, ha vinto nel 2015 il primo Premio "Città di Fiuggi" e ha ricevuto il Diploma di Merito della Accademia Chigiana di Siena.

Bonaguri nell’ambito della musica da camera ha suonato con Alirio Diaz, Ma-xence Larrieu, Oscar Ghiglia, Danilo Rossi, Enzo Porta, Ulìses Passarella ed è stato solista con numerose orchestre, tra cui la "Toscanini" e i Pomeriggi Musica-li. Tra le sue più importanti affermazioni si ricordano il recital "Omaggio a Segovia" al Centro de la Villa di Madrid e alla Merkin Hall di New York, il recital presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, i recitals in diretta per Rai Radiotre Suite e Rai Piazza Verdi. Ha studiato con musicisti del calibro di Alirio Diaz, Oscar Ghiglia e Andrè Segovia, che ha scritto di lui: “avrà presto un nome illustre tra i migliori chitarristi di questo tempo”.

Il concerto a Ravenna rende omaggio ad Alirio Diaz nel centenario della nascita (1923 – 2016). Accanto a brani del compositore venezuelano, il programma prevede musiche di Gaspar Sanz, George Frederic Haendel, Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Heitor Villa Lobos, Raul Borges, Antonio Lauro, Jorge Gòmez, Crespo, Vicente Emilio Sojo, Augustin Barrios.