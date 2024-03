Dalla cucina della nonna a Giallo Zafferano: l'influencer ravennate Eva Andrini presenta il suo primo libro 

Venerdì 22 marzo alle 18 la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, ospita l'influencer ravennate, appassionata di cucina, Eva Andrini (@evasfoodaddiction) che presenterà il suo primo, nuovissimo libro: "Per passione". Fra le più giovani e talentuose blogger di GialloZafferano, Eva Andrini ha raccolto le ricette a cui è più affezionata, i trucchi per comporre il proprio menù settimanale dalla colazione alla cena, senza dimenticare merende e spuntini, con tante alternative per soddisfare ogni esigenza.

Per Eva, cucinare è sempre stato un gesto d’amore: prima accompagnata dalla nonna e dai genitori, entrambi amanti del buon cibo e curiosi assaggiatori di sapori nuovi, e poi da sola, ha iniziato prestissimo a sperimentare ai fornelli, perché ha sempre avuto chiaro che cucinare qualcosa di buono è il modo migliore per prendersi cura delle persone care – e anche di sé stessi.