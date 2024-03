Al Salone dei Mosaici la presentazione del nuovo libro del giornalista Francesco Borgonovo

Martedì 12 Marzo alle 19.30, al Salone dei Mosaici di Via IX Febbraio 1 a Ravenna, l’associazione culturale "Tessere del 900" organizza la presentazione del libro di Francesco Borgonovo "Fascismo infinito. L’ossessione per il pericolo nero che ci impedisce di vedere il nuovo regime".

Francesco Borgonovo è vicedirettore del quotidiano La Verità, scrive su Panorama e il Primato Nazionale e conduce sull’emittente Giornale Radio il programma ZTL. Giornalista e scrittore, sostiene che il fascismo non esiste. Eppure sembra non finire mai. È l’ombra scura che si manifesta alla vigilia di ogni scadenza elettorale, è il tema prediletto della polemica giornalistica, da anni infesta le trasmissioni televisive e le pagine dei giornali. Dal fascismo occorre prendere le distanze, ma allo stesso tempo bisogna parlarne, discuterne e indagarne i più minuti dettagli, fino allo sfinimento.

È un feticismo che a sinistra si coltiva con perversione, e che a destra si tenta maldestramente di evitare, inevitabilmente senza successo. Con questo modo di ragionare, chiunque non sia allineato al pensiero dominante è automaticamente un fascista, un corpo estraneo che va espulso dal sistema. È questo il vero pericolo, anche e soprattutto per la democrazia. “Il fascismo non esiste – conclude Borgonovo – presto però potrebbe non esistere più nemmeno il pensiero critico”.

Dopo la conferenza cena con l’autore al costo di 30€ su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@tesseredel900.it.