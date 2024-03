Dieci anni di incontri per l'Italia: al Mar le foto dell'americano Jason Fulford

Il fotografo statunitense Jason Fulford presenta il suo ultimo libro "The Heart is a Sandwich" con una performance e un dialogo con Elena Dolcini, sabato 16 marzo alle 17:30, nella Sala Martini del Mar di Ravenna. Il lavoro di Fulford raccoglie al suo interno dodici storie frutto di un decennio di incontri con l’Italia. Con le sembianze di un romanzo in brossura, il libro include incontri con panettieri straordinari, esplorazioni del deposito di un museo, gli appunti di Aldo Rossi sulla felicità, il centro della terra e il garage di Guido Guidi.

Le immagini di Fulford sono ingannevolmente semplici, pregne di intelligenza compositiva che fa emergere metafore e nuovi significati. Noto a livello internazionale per la sua abilità nel creare sequenze intriganti, Fulford utilizza un’articolata stratificazione metaforica e un’attenta successione di immagini per suggerire un significato ambiguo e invitare a molteplici letture. (MACK)

Jason Fulford (1973) è un fotografo, editore, designer e insegnante americano. E’ il fondatore della casa editrice J&L books, vive a Brooklyn. Tra le sue monografie: Sunbird (2000), Crushed (2003), Raising Frogs For $$$ (2006), The Mushroom Collector (2010), Hotel Oracle (2013), Contiene : 3 libri (2016), The Medium is a Mess (2018), Clayton's Ascent (2018), Picture Summer on Kodak Film (MACK, 2020), The heart is a sandwich (MACK 2023). Ha tenuto una mostra personale al Minneapolis Institute of Art e ha ricevuto il prestigioso Guggenheim fellowship. L'incontro Jason Fulford - The Heart is a Sandwich fa parte del progetto Scuola elementare di fotografia.