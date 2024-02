Un'amicizia sincera vissuta tra fragilità e paure: a Ravenna si presenta il nuovo libro di Linda Traversi

Sabato 17 febbraio alle 17:30 la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, ospita l'autrice Linda Traversi che presenterà il suo nuovo romanzo "Il riparatore di sogni", edito da Einaudi Ragazzi. Condurrà l'incontro l'autore ravennate Massimo Pauda.

Un libro di narrativa per ragazzi e ragazze dai 13 anni, perfetto per trovare il coraggio di aprirsi e di legarsi alle persone che ci circondano. Una storia di formazione, un racconto d’amore, amicizia e identità scritto con eleganza, dolcezza e incisività.

Fidarsi degli altri non è facile, se senti che ti manca qualcosa. Rischia di mandarti in mille pezzi, come un sogno infranto. Ma c’è qualcuno che quei sogni li può riparare. Forse si trova nel tuo “paradiso delle cose pensate” o forse è già vicino a te. Maia ha quattordici anni e non si fida di nessuno. In famiglia si crede un’intrusa e a scuola percepisce di essere diversa. L’unico posto in cui si sente al sicuro è il suo “paradiso delle cose pensate”, da lei creato estraendo parole a caso da alcuni sacchetti.

Al suo interno vivono personaggi surreali: un mangiatore di coltelli che consola un clown, una renna che non fa mai colazione e un meccanico che ripara i sogni. Quando l’insegnante di italiano affida alla classe un lavoro di gruppo, Maia si trova in coppia con Sebastiano, introverso e taciturno. I due iniziano a interrogarsi sulle proprie storie e si aprono l’uno con l’altra: Sebastiano le rivela un segreto che l’ha reso vittima di bullismo, lei racconta al nuovo amico di non aver mai conosciuto la madre. La loro amicizia è sincera, ma fragile quanto un sogno che solo il più abile meccanico potrebbe ripar