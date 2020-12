Il Natale di Ravenna si colora con le luci e la magia dei presepi

Dal 7 dicembre al 6 gennaio la magia del Natale illumina vari spazi del cento storico e della periferia ravennate con le atmosfere incantate dei presepi.

La tradizione dei Presepi è molto antica e anche a Ravenna, durante il periodo del Natale, sono tantissime le chiese in cui è possibile trovare questi allestimenti artistici e simbolici della cultura popolare. A questi si aggiungono le diverse rappresentazioni nelle vetrine del centro storico e in alcune località del mare.

I presepi in città

Presepe in metallo

Porta Adriana adiacente Via Cavour - Piazzetta Gandhi, dall’8 dicembre al 8 gennaio

Orario: sempre visibile anche con illuminazione notturna

Autore materiale dell'opera: Enrico Bartolozzi (presso officina Mariport)

Presepe in lamiera raffigurante la natività con ben figure di cui la più alta raggiunge i 3 metri di altezza

“Presepe in cattedra" - Insieme per Telethon, XIX Edizione Presepe Artistico Napoletano stile ‘700

Banca Nazionale del Lavoro - Piazza del Popolo 23, dal 7 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021

Orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00

Autore: Ciro Aurilia

Un’opera nuova, unica e inedita realizzata dall'artista Ciro Aurilia, visibile dalla vetrina in Piazza del Popolo

Cristo luce del mondo!

Piazzale del Battistero Neoniano - Piazza Duomo 1, dall'8 dicembre al 6 gennaio, sempre visibile. Si consiglia la visione notturna

Autore: Gianluca Piccolo - Curia di Ravenna

Gloria in excelsis Deo

Cattedrale di Ravenna - Piazza Duomo, dall’8 dicembre al 31 gennaio

Orari: dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì); dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00 (prefestivi); dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00 (festivi)

Autore: Parrocchia di San Giovanni in Fonte della Cattedrale

Presepe artistico con statue meccaniche

I Re Magi - XXV Edizione Presepe scenografico Popolare

Chiesa Arcipretale San Biagio - Via Chiesa 7, dall’8 dicembre al 24 gennaio

Orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Autore: Ciro Aurilia

Il Presepe - che compie i suoi 25 anni di realizzazione - quest'anno sarà eseguito dal suo autore in una veste nuova con la realizzazione dei Re Magi in stile settecentesco sotto la spinta di un pensiero di fede, arte e tradizione.

Presepe artistico - Il verbo incantato

Ospedale “Santa Maria delle Croci” - Via Missiroli 10, dall’8 dicembre al 6 gennaio, visitabile tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00. Sempre visibile presso la chiesa dell’ospedale.

Autore: Ciro Aurilia

Presepe storico orientale

Basilica di Santa Maria Maggiore - Via Galla Placidia, dall’8 dicembre al 17 gennaio 2021

Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 orario continuato

Autore: allestito dal Gruppo parrocchiale alla guida di Roberto Sangiorni.

I presepi nel forese

Presepe nel parco degli alberi fatati

Pineta Parco Giochi - Viale Italia - Marina Romea, dall'8 dicembre al 6 gennaio sempre visibile

Autore: Pro Loco di Marina Romea

Presepe realizzato con sagome bianche stilizzate dei vari personaggi della natività

Presepe con statue a grandezza naturale in stile palestinese

Parco antistante la Chiesa Priorale di Sant'Adalberto - Piazza Garibaldi, 12 - Sant’Alberto, dall’8 dicembre al 15 gennaio

Orari: Sempre visibile e illuminato fino alle 24.00

Autori: Gruppo Parrocchiale di Sant’Alberto

Presepe in legno

Presepe adiacente a Piazza Saffi, Punta Marina Terme, dall’8 dicembre al 31 gennaio. Sempre visibile

Autori: Bruno Arfelli, Ermes De Bianchi, Licia Suprani, Tonino Frontino, Loride Orioli, Federico Moriconi, Leonardo Orlando e Laura Codarin

Nato da un'idea di Stefano Ronco in collaborazione con Rosario Truncellito e la Pittrice Nicoletta Spinelli.