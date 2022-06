Processione a piedi e in barca per onorare Sant’Antonio da Padova

Il 13 giugno è la festa di Sant’Antonio di Padova e anche a Cervia si rinnova la devozione molto sentita per questo Santo. A Sant’Antonio di Padova è dedicata a Cervia una delle chiese sorte insieme alla fondazione della città; in origine affidata ai frati Minori Francescani è sempre stato un punto di riferimento per i fedeli cervesi, per i marinai e i salinari. Ne sono prova anche i tanti “ex voto” (esposti all'ingresso della chiesa) che testimoniano la devozione dei cervesi nei confronti del Santo; la chiesa era in passato frequentata dalle classi più povere della città: appunto pescatori, marinai e salinari.

Negli ultimi anni i vari Rettori della chiesa hanno ripreso e riproposto la tradizionale Processione che passando davanti ai Magazzini del Sale e percorrendo il Borgo Marina prende poi la via del mare al seguito della barca dove viene issata la statua del Santo. Quest’anno, dopo due anni di limitazioni per la pandemia, si rinnoverà l’antico rito tra il popolo cristiano e tra i nostri marinai e salinari, della Processione con la statua del Santo. La tradizionale Processione a piedi passerà davanti ai Magazzini del Sale e percorrendo il Borgo Marina prenderà poi la via del mare al seguito della barca dove viene issata la statua del Santo; in mare aperto sarà recitata la benedizione per tutti i marinai e lanciata una corona a ricordo dei defunti. La processione avrà luogo domenica 12 giugno.

Il programma

Venerdì alle 20,30 presso la chiesa Sant’Antonio di Padova a Cervia si tiene l'incontro "Il cammino di Sant’Antonio", parole e immagini di cammini e pellegrinaggi.

Domenica alle 17 S. Messa celebrata dall’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Mons. Lorenzo Ghizzoni. Al termine: inizio processione con la statua del Santo a piedi dalla Chiesa di Sant'Antonio per Ponte Cavour, Magazzino del sale Torre e lungo Via N. Sauro fino al piazzale del Faro. Segue l'uscita in mare, con barche da pesca al seguito, poco fuori del porto, per la Benedizione a tutti i Caduti del mare, con lancio di corona d’alloro in loro onore e ricordo. Alle 19 circa, dopo il rientro a terra, corteo al seguito del Santo per il ritorno nella Chiesa di S. Antonio percorrendo il tragitto inverso dell’andata.

Lunedì, giorno dedicato al santo, Sante Messe alle ore 7,30 – 9,30 – 21,00.