Teatro, il racconto danzato di Édith Piaf e le storie di "Notti" in scena al Masini

Due nuovi appuntamenti per la stagione del Teatro Masini di Faenza. Sabato 20 gennaio, alle 21, la compagnia Lyric Dance Company porterà in scena "Édith Piaf, hymne à l’amour", con le coreografie di Alberto Canestro; martedì 23 gennaio, sempre alle 21, sarà la compagnia SlowMachine a esibirsi in "Notti", dalle 21, in uno spettacolo di drammaturgia dove si alternano dialogo e video, partendo dal racconto "Le notti bianche" di Dostoevskij.

In "Édith Piaf, hymne à l’amour" con Alberto Canestro collabora per i costumi Barbara Lolli con la voce narrante di Lucilla Fossi. Una voce inconfondibile, quella di Édith Piaf, capace di infinite sfumature, da toni aggressivi a inflessioni dolci, venate di tenerezza. Una voce che racconta inquietudine e ribellione e che richiama alla memoria il fascino di una mitica Parigi degli anni ’40 e ’50, nella quale era indiscussa diva. Una voce che evoca anche memorie dolenti di un’esistenza fragile, piegata da una vita intensa e infelice che permea ogni accordo delle sue musiche, arrivando dritta al cuore dell’ascoltatore. I testi delle sue canzoni rivelano invece una donna capace di essere forte e coraggiosa che dichiara di voler affrontare la vita non lasciandosi travolgere dai rimpianti e dalle scelte sbagliate (Non, je ne regrette rien). Fa da sfondo la Parigi degli anni ‘40 e ‘50 del Novecento, una Parigi di lustrini e paillettes, con storie che si svolgono sulla rive gauche e parlano di incontri clandestini, di grandi passioni e di dolorosi distacchi, dell’amicizia di Piaf con Marlene Dietrich, della forza di reagire alle avversità guardando sempre avanti. Una riflessione danzata sull’amore e sull’abbandono.

Biglietti: da 16 a 29 euro. Prevendite: da venerdì 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro. Biglietti online: Vivaticket. Sui biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it.

"Notti", invece, è uno spettacolo dalla forte tensione visionaria, un dialogo tra teatro, video e video live, realizzato partendo da una riflessione sul racconto Le notti bianche di Dostoevskij, passando attraverso Amore liquido di Bauman, in cui due e più livelli visivi e temporali si intrecciano nella ricerca di un senso profondo nelle relazioni ai nostri tempi. La pièce è scritta da Elena Strada, che ne è anche interprete insieme a Ruggero Franceschini e Alberto Baraghini. Regia, video, luci e musiche sono firmate da Rajeev Badhan. In scena tre attori-autori di una storia che si sdoppia, tra parallelismi e seconde dimensioni, producendo nuovi interrogativi: può la liquidità della nostra epoca, intesa come la fragilità di qualsiasi costruzione, influire anche sui sentimenti più forti e apparentemente solidi? Il concetto di amore ha un denominatore comune? Amore e libertà sono un binomio così incompatibile?

Biglietti: 15 euro (intero); 10 euro (ridotto per under 29). Prevendite: da lunedì 22 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it.