Progetto "Dare": tour e visite per scoprire la storia e l’attualità della Darsena

Visite guidate a piedi e in bicicletta per scoprire la storia e l’attualità della Darsena, luoghi, spettacoli, arte, sport, musica, persone e storie: il progetto DARE, ha organizzato per la cittadinanza, il 23 e 24 ottobre, la seconda edizione di Imbarco in Darsena, intitolata Imbarco in Darsena 2. Guarda che Darsena, che propone un programma ancora più ricco e coinvolgente. Tutti gli appuntamenti si svolgono dal vivo con i partecipanti suddivisi in piccoli gruppi, per il rispetto delle norme in materia di Covid 19. Per partecipare, prenotare o avere informazioni sul programma e sugli aggiornamenti basta collegarsi col portale della Darsena.

"La rigenerazione della Darsena – dichiara il sindaco Michele de Pascale - è un percorso reale e tangibile, i cui passi avanti sono sotto gli occhi di tutti. Nel progetto DARE questo straordinario cammino si manifesta in un vero e proprio laboratorio all’aria aperta, supportato dal digitale. Con l'iniziativa Imbarco in Darsena 2 invitiamo quindi le cittadine e i cittadini di Ravenna a scoprire sempre di più il quartiere, visitandolo e vivendolo, e allo stesso tempo a navigare il portale che abbiamo chiamato ‘Approdo comune’ e che ha iniziato a raccontare in modo nuovo la Darsena e la sua rigenerazione".

Il programma

La storia del Quartiere e della Darsena (a piedi / 60 minuti) un tour attraverso storia e archeologia della Darsena di città, sabato alle 10 e domenica alle 15;

Lo sport in Darsena (in bicicletta / 60 minuti) visita alla scoperta di una inaspettata storia della Darsena nelle sue storie e nei luoghi sportivi più importanti, sabato alle 10.30 e domenica alle 10.30;

Fotogrammi in Darsena - Set fotografico davanti al condominio “Zucchi”, potresti diventare uno dei volti del progetto fotografico (A)SIMMETRIE APPARENTI, sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

Urban Role Play – Impresa Urbana: dove il prodotto è il servizio (Darsena Multispazio, via Magazzini Anteriori 57 - 120 minuti), un gioco di ruolo dove i giocatori-personaggi dovranno fondare un'impresa che potrà ricevere finanziamenti solo se contribuirà al miglioramento della qualità della vita in città, sabato alle 11.00 e alle 15.00;

Darsena tra le due guerre (a piedi / 60 minuti), tour nella storia della Darsena compresa tra la prima e la seconda guerra mondiale, sabato alle 11.00 e domenica ore 10.00;

Street Art (in bicicletta / 60 minuti), un tour che dà voce ai murales della Darsena e un’identità agli artisti che li hanno creati, sabato alle 11.30 e domenica alle 11.00;

Archeologia Industriale (in bicicletta / 60 minuti) visita alla riscoperta di una Darsena diversa e poco conosciuta, sabato alle 12.00 e domenica alle 16;

La Darsena e il Cinema (a piedi / 60 minuti), sabato alle 15.30 e domenica alle 11.30;

Darsenarama, passeggiate inaspettate (in bicicletta / 90 minuti) doppio spettacolo itinerante e caleidoscopico di Panda project nei luoghi e nella storia del quartiere, sabato alle 14.30, 15.00, 16.15, 16.45, 18.00 e 18.30;

Dare, ascoltare, raccontare (Darsena Pop-up / 90 minuti) in un ideale salotto all’aperto con parole e musica aspettando l’ora dell’aperitivo col Quartetto di sassofoni dell’Istituto Superiore di Studi musicali G. Verdi di Ravenna, un reading dei testi vincitori del concorso #raccontaladarsena, una conversazione sul progetto DARE, sulla rigenerazione della Darsena e sulle pratiche d’innovazione messe in campo dalle città italiane e in conclusione la musica di To?chi bellezza. Sabato alle 17.00;

Mario Brunello e Orchestra SCLAB Artificerie Almagia?, sabato alle 20.45;

L’isola di Approdo (ritrovo in Piazza Medaglie d’Oro / a piedi / 90 minuti) una caccia al tesoro a squadre alla ricerca del mistero nascosto nell’Isola di Approdo, domenica alle 14.30 e alle 16.30;

La musica classica non esiste! Artificerie Almagia?, domenica alle 20.45.

Il programma di Imbarco in Darsena 2. Guarda che Darsena si completa con altri due appuntamenti: SCLAB 2021, Festival di Musica Nuove Generazioni, alle Artificerie Almagià dal 21 al 24 ottobre, a cura di Quartetto fauves (ingresso gratuito) e la Pulce d’acqua, fiera mercato dell’usato, aperto a tutti, domenica 24 ottobre dalle 8.30 alle 18.30.