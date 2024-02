Tornano gli "Appuntamenti di Primavera" con gli autori di Russi

Con il libro “Giotto coraggio” di Paolo Casadio, di Godo di Russi, inizia il 24 febbraio prossimo, la terza rassegna per la presentazione di libri di autori russiani.

Quest'anno gli eventi si susseguono per sei sabati consecutivi, fino al 30 marzo e vedranno la partecipazione di otto autori in quanto nel secondo incontro (2 marzo) sarà presentato il libro “Storie di casa nostra” di Pezzi e Rusticali mentre nell'ultima giornata (30 marzo) vi sarà la partecipazione di Francesco Donati e Federica Donati rispettivamente con “Tutto torna dove era partito” e “Una boccata di famiglia”.

Gli altri autori a calendario sono Donatella di Bella con “Legàmi” in occasione della Giornata internazionale della donna (9 marzo), Mariacristina Errani di Godo, il 16 marzo, con “Oltre la malattia con la Divina Commedia” ed Enzo Baruffini di San Pancrazio, il 23 marzo, con “La mattina mi sveglio e sorrido”.

La rassegna è proposta dalla Pro Loco di Russi con la collaborazione del Comune di Russi, l'associazione culturale Ettore Masoni, il Centro sociale Porta Nova, che ha messo a disposizione la propria sede, la Scuola comunale di musica Don A. Contarini, il gruppo di lettura “le Faville” e il sostegno della BCC Ravennate Forlivese e Imolese.