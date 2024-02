Una birra artigianale per una foto in maschera: tutto pronto per il Carnevale del Mercato Coperto

Al Mercato Coperto questo week end ci si va in maschera, per l’unica festa di Carnevale organizzata in centro storico. L’appuntamento è in piazza Andrea Costa a Ravenna domenica 11 febbraio dalle 17.30. Un Carnevale da vivere insieme in famiglia e in allegria con tantissime proposte pensate per grandi e piccini.

Ci saranno musica e decorazioni a tema ad accogliere i costumi più belli e insoliti. Per i piccoli spettacoli di magia e giocoleria e il truccabimbi con Simona Camporesi, make up artist e cosplayer, che sarà disponibile dalle 17.30 alle 21.30 gratuitamente per chiunque lo vorrà. Ogni bambino truccato avrà in omaggio una morbida sorpresa offerta dal Mercato Coperto.

Per i ragazzi e gli adulti di ogni età il contest “Scatta al Mercato”, regala una birra in omaggio: scatta una foto del tuo travestimento nel photobooth allestito per l’occasione, pubblica con hashtag #CarnevalealMercatoCoperto, mostrala al desk del contest e dalle ore 20 ricevi in omaggio una birra media artigianale del birrificio del Molino Spadoni, da provare con la speciale pizza di Carnevale, o scegliendo dal menu Grill&Pub.

Gli spettacoli sono gratuiti, per chi lo vorrà ristorante e cocktail bar sono aperti tutta la sera per merenda, aperitivo e cena, oltre alla fantastica pizza.