Carri, maschere e nuvole di coriandoli: Ravenna è pronta per il Carnevale dei Ragazzi

Sale l'attesa per l'invasione di carri allegorici, maschere e costumi che, accompagnati da nuvole di coriandoli, toneranno nelle strade del centro di Ravenna. Domenica 4 febbraio, infatti, si rinnova l'appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. E' quasi tutto pronto per la grande sfilata che prenderà il via alle 14.30 da via Roma per percorrere i viali che circondano i Giardini Pubblici. La domenica successiva, 11 febbraio, sempre dalle 14.30, il corteo sarà protagonista a Punta Marina Terme.

A scendere in piazza sono, come da tradizione, i carri allegorici e i gruppi mascherati delle parrocchie della diocesi di Ravenna-Cervia. In caso di maltempo nella giornata della sfilata del 4 febbraio, la parata dell'11 si terrà a Ravenna.

Abbinata alla sfilata c'è la lotteria di beneficenza, che mette in palio come primo premio un'automobile. L'estrazione dei biglietti vincenti è in programma domenica 11 febbraio in piazza San Massimo a Punta Marina. Il ricavato della vendita dei tagliandi sarà devoluto alla Casa di carità Opera di Santa Teresa di Ravenna.