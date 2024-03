Dai giovani alla musica d'autore italiana e internazionale: una settimana di eventi al Mama's Club

Una settimana intensa attende il Mama's Club di via S.Mama a Ravenna. Mercoledì alle 21 si terrà il primo dei quattro incontri dal titolo "Mama's Jam" dedicati a un progetto di valorizzazione di giovani musicisti ravennati, che dopo studi impegnativi hanno la possibilità di esibirsi sul palco. Seguiranno il concerto di Blue Boss & Thannauser Gate e una jam session. Ingresso a offerta libera.

Venerdì 22, alle 21.30, in scena la musica d'autore con "Le canzoni della via Trova!. Sul palco Gianluigi Tartaull, a voce e chitarra; Luca Bombardi al pianoforte; Gianluca Ravaglia al contrabbasso; Andrea Mercuriali alla batteria; Raimondo Raimondi, Chitarra e mandolino. Testi e musiche di Gianluigi Tartaull e Mauro Squarzoni. Arrangiamenti di Lorenzo Sebastianelli. Canzoni, riflessioni, pensieri in libertà alla ricerca di un qualcosa che possa tracciare una strada da percorrere insieme a chi ascolta "Ci ha ispirato la via Trova, sinuosa come un serpente, che sembra costruita da un ubriaco, e che nel nome ha già un invito a "cercare un senso, anche se un senso non ce l'ha" (grazie Vasco!!). Chi poi non è ispirato da parole e musica lo sarà dalle foto e dai video di Serenella Larocca, nostra compagna di....strada (a curve)", spiegano gli artisti. Per questa serata l'ingresso è di 10 euro.

Sabato 23 Marzo alle 21.30, infine, è il turno di Carlos Forero Y Cumbia Poder con la musica dell’America Latina. Sul palco Carlos Forero:voce, chitarra; Andrés Langer:piano, fisarmonica; Marco Zanotti:batteria; Matteo Salvatori:percussioni. El Paquete è il titolo del nuovo singolo e dell’album di Cumbia Poder, la band capitanata dal cantante e chitarrista colombiano Carlos Forero. Un brano che riflette sul senso del consumismo e un album, il secondo dopo l’omonimo “Cumbia Poder” uscito nel 2018, di composizioni originali ma anche di brani d’autore e tradizionali latinoamericani. Dalla cumbia afro-colombiana si parte per un viaggio dal Caribe all’Argentina, attraversando la cordigliera delle Ande, con brani di Chabuca Granda, Toto la Momposina, Carlos Vives, Inti Illimani, Hilario Baggini, Joan Manuel Serrat. Il biglietto di ingresso per la serata è di 12 euro.