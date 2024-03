Come guidare la comunicazione attraverso i social? Se ne parla in un corso al Mar

Al MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna al via un programma di eventi dedicati alle avanguardie della comunicazione contemporanea. La rassegna rappresenta la prima tappa del progetto Digital Unite, un percorso di inclusione digitale che sviluppa un programma di innovazione e animazione digitale sul territorio, per avvicinare la cittadinanza ai servizi e alla cultura digitale. Il progetto rientra negli interventi dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Ravenna, Co-finanziato dal programma 2021-27 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Quattro workshop gratuiti, con pionieri culturali e professionisti del settore della Comunicazione Social e dell’Arte. Un programma di seminari pratici e talk dedicati all'innovazione. Tra gli ospiti, alcuni dei pionieri culturali del panorama nazionale e internazionale, per conoscere e farsi conoscere da esperti di comunicazione, social e divulgazione.

Il 12 marzo dalle 16 alle 18.30 si svolge il workshop Community che mette al centro le linee guida su come costruire una grande comunità digitale e raggiungere milioni di persone. Sarà occasione per scoprire le tecniche di uno dei principali account turistici mondiali insieme a Francesca Giovinazzo e Tommaso Fogliata, il duo di creator che ha costruito, con i loro due account @TakeMyHearthEverywhere e @TravellingThroughTheWorld, una comunità di 5MLN di utenti, selezionati tra i 10 migliori travel creator al mondo.

Il secondo appuntamento è in programma il 26 marzo sul tema Trends. Dalle 16 alle 18.00 si discuterà su come le tendenze visive dei social influenzano il nostro modo di vedere il mondo. Un workshop per leggere, capire e anticipare le tendenze emergenti e applicarle nel contesto culturale, con un focus particolare sul Trend Forecasting per analizzare e decodificare gli interessi delle persone anche con l'uso pratico degli strumenti di intelligenza artificiale. Dalle 18 alle 19 talk con Gianvito Fanelli, designer e fondatore di Vita lenta, un progetto artistico che nasce su Instagram e che è diventato un vero trend mondiale.

Il 4 aprile, dalle 16 alle 18, è il turno di Image, workshop con esercizi pratici insieme a esperti in creazione di foto e video che diventano virali.

Dalle 18 alle 19 talk con Maria Vittoria Baravelli, curatrice e art sharer. Un viaggio nella cultura visiva per imparare a leggere un’immagine nel contesto dei media contemporanei e scoprire perché alcuni contenuti lasciano il segno e altri vengono dimenticati. Dall’arte classica a Sebastiao Salgado, da Luigi Ghirri a Instagram.

Il 23 aprile, dalle 16 alle 18, infine, è il turno di Narrative & Media. Come sta cambiando la narrazione nei nuovi media? La comunicazione si è trasformata, in meglio e in peggio, con piattaforme come TikTok, Instagram, X e Facebook. Tecniche, case history, trucchi e approfondimenti sulle frontiere dello storytelling digitale attraverso nuove piattaforme per il racconto del patrimonio culturale. Dalle 18 alle 19 talk con Massimiliano Tonelli, direttore di Artribune. Cosa significa comunicare l'arte nel 2024. Il caso Artribune: come una testata d’Arte è diventata una piattaforma omnichannel e una media company leader del settore. Storia di uno studente di scienze della comunicazione che è diventato direttore di una delle realtà multicanale più importanti in Italia nell’ambito di arte e cultura.

Ai partecipanti di tutti gli incontri verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Per partecipare è possibile iscriversi a questo link. La partecipazione è gratuita.