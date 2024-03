Riapre per Pasqua il centro visite della Salina con le escursioni al tramonto 

Venerdì 29 marzo riapre il Centro Visite Salina di Cervia e ripartono le escursioni alla scoperta di quest'area del Parco del Delta del Po, accompagnate dalle guide di Atlantide. L’apertura in questi primi giorni della stagione e fino al 16 giugno, sarà sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Da venerdì 29 marzo e poi tutti i venerdì all’ora del tramonto parte la nuova escursione 2024 “Riflessi dorati: pedalata con degustazione al tramonto”, una escursione guidata in bicicletta nell’orario più suggestivo della giornata con a seguire una degustazione di prodotti tipici presso la Locanda Acervum. Un vero e proprio viaggio attraverso la storia del sale e la bellezza mozzafiato della natura.

Sabato 30 marzo, domenica 31 e lunedì 1° aprile alle ore 14.30 (e in seguito sempre il sabato, la domenica e i festivi), il Centro Visite Salina propone la passeggiata lungo la via dei nidi, adatta a tutta la famiglia per scovare, muniti di binocolo, le sorprese che riserva la Salina in questo periodo dell’anno. Si potranno osservare uccelli in cova, il corteggiamento e l’accudimento dei piccoli, le tecniche di difesa del nido.

Sabato 30, domenica 31 e lunedì 1° aprile (e in seguito i il sabato, la domenica e i festivi) alle ore 16 si potrà vivere “In barca alla scoperta dei fenicotteri”, escursione guidata in barca elettrica per avvistare diverse specie di uccelli della Salina. Un breve tratto di passeggiata permette poi di avvicinarsi alle vasche dove, se si ha fortuna, si ammirano tanti fenicotteri. Un’esperienza unica, nel punto più a sud del Parco del Delta del Po!

Sabato 30, e poi ogni sabato, è in programma la barca al tramonto. Un’escursione indimenticabile lungo il canale circondariale della Salina di Cervia, a bordo di una barca elettrica, attraverso paesaggi mozzafiato, avvolti dai caldi colori del tramonto.

Domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile (e poi la domenica e i festivi alle ore 10) torna “Salina, bici & brunch”, una mattinata da trascorrere in bici fino alla Salina Camillone, per scoprire i segreti dell’Oro Bianco, e poi lungo la nuova pista ciclabile per avvistare le diverse specie che vivono in quest’area del Parco del Delta del Po. Si terminerà in modo gustoso con un brunch dolce e salato presso la Locanda Acervum.

Tutti i biglietti per partecipare alle escursioni sono acquistabili online su shop.atlantide.net. Informazioni su www.atlantide.net/salinadicervia. Telefono: 0544.973040.