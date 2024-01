Bolle di sapone, Befane in Vespa ed estrazione della lotteria: si festeggia l'Epifania

Con la festa dell'Epifania si conclude il periodo delle feste natalizie e nel centro di Ravenna si preparano le ultime iniziative per il weekend della Befana. Venerdì 5 gennaio, dalle 17, in Piazza Kennedy si tiene un laboratorio dedicato ai bambini per creare la propria calza della Befana. Sabato 6 gennaio al villaggio di Natale di Advs in Piazza San Francesco arrivano le Bolle di sapone giganti di 'GiulyRoby Pirilampo' e si tiene anche l'attesa estrazione della Lotteria della Befana. Spettacolo dalle 15, estrazione della lotteria alle 16.30. Sempre il giorno dell'Epifania, giungono in centro le Befane in Vespa: dalle 15 arrivo in Piazza del Popolo e sfilata delle Befane fino a piazza J.F. Kennedy.