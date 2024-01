Faenza, gli eventi del nuovo anno alla Biblioteca Manfrediana con la "Bellezza spalata"

Prosegue anche nel 2024 la rassegna "Bellezza spalata" ideata dalla Biblioteca Manfrediana per restare vicina al suo pubblico e per proseguire nella sensibilizzazione per la raccolta fondi destinati al recupero delle sale alluvionate. A questo proposito si ricorda che si può donare attraverso l’iban del Comune Faenza specificando nella causale “per biblioteca”. Inoltre è stato attivato un art bonus, che consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico. La rassegna "Bellezza spalata" prenderà il via il 23 gennaio con un doppio appuntamento. Alle 17 ci sarà un laboratorio di fumetti offerto dall’ Associazione Culturale Barbablù, rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.



Alle 18.30 sarà ospite nell’Aula Magna della Biblioteca Cristiano Cavina con il suo toccante video racconto "Il primo Natale in Romagna dopo l’alluvione" realizzato dalla Regione Emilia Romagna. È un video racconto di immagini e parole che emozionano, ma è anche una testimonianza civile, necessaria per dimenticare le acque limacciose. Il 31 gennaio alle ore 18.30 è previsto un incontro con Paolo Nori, scrittore, traduttore e blogger, con il monologo "Vi avverto che vivo per l’ultima volta" dedicato alla poetessa russa Anna Achmatova. Nori è stato ospite del talk del Post nel mese di settembre scorso e in quell’occasione gli abbiamo chiesto venire a trovarci in biblioteca, invito che ha subito accettato.

All’interno della rassegna non poteva mancare una mostra dedicata ai ricchissimi fondi della Biblioteca con una esposizione dedicata ai manoscritti dal titolo "In bella grafia. Sei secoli di manoscritti". In occasione dell’inaugurazione prevista per il 23 febbraio alle ore 18 si esibirà il gruppo musicale Il Battello Bianco, composto da Bruno Orioli, Enrico Massari e Andrea Gatta.

Una rassegna molto ricca, che prevede anche due serate dedicate ai giochi da tavolo e un ulteriore laboratorio sempre offerto dall’Associazione Barbablù dal titolo Spettri, streghe, mazapegul e altri esseri fantastici dell’Emilia-Romagna. I primi eventi del 23 e del 31 già disponibili sul sito della biblioteca Manfrediana.