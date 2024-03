Film, incontri, eventi: a un anno dalla scomparsa al via la rassegna in omaggio a Ivano Marescotti

Con la proiezione al Gulliver di Alfonsine di “Bérbablù” inizia, giovedì 28 marzo alle ore 21, “Omaggio a Marescotti”, rassegna di film, incontri ed eventi per ricordare Ivano Marescotti in occasione del primo anniversario della scomparsa, avvenuta il 26 marzo 2023.

La rassegna è curata da Arci Ravenna assieme alla moglie di Marescotti Erika Leonelli e ai Comuni di Bagnacavallo e Alfonsine, con la collaborazione di Accademia Baccano e Pro loco Alfonsine. Si svolgerà fino al 2 maggio in varie sedi tra Alfonsine, Bagnacavallo e Villanova di Bagnacavallo, paese di origine del grande attore e artista romagnolo.

I film in programma sono tre. Oltre a “Bérbablù”, una produzione Vaca del 2004, diretta da Luisa Pretolani e Massimiliano Valli, ambientata nella Romagna del 1914, si vedranno sullo schermo del Gulliver il film a episodi del 1994 “Strane storie - Racconti di fine secolo” di Sandro Baldoni, un’opera divenuta nel tempo un piccolo cult movie, e il documentario “Buio in sala” di Riccardo Marchesini, in cui Marescotti ricorda gli anni gloriosi del cinema di Villanova, chiuso da tempo. I registi Pretolani, Valli, Baldoni e Marchesini accompagneranno le rispettive opere, saranno quindi presenti in sala nelle tre serate cinematografiche del 28 marzo, del 18 aprile e del 2 maggio.

Un’esposizione di foto provenienti dall’archivio personale di Marescotti, che sarà allestita presso la Biblioteca “G. Gagliarini” di Villanova, racconterà per immagini il suo importante percorso artistico, tra ritratti, scatti di scena e di backstage. Nel corso dell’inaugurazione della mostra, prevista per venerdì 5 aprile alle ore 16.30, gli allievi dell’Accademia Marescotti leggeranno brani scelti tratti dal libro autobiografico “Fatti veri”.

L’8 e il 19 aprile ci saranno due incontri per ricordare un amico, un collega, un artista, un concittadino. Il primo, presso Palazzo Vecchio di Bagnacavallo, sarà curato da Elena Bucci e Giuseppe Bellosi, il secondo invece dal Circolo Arci Casablanca di Villanova. Il programma prevede inoltre, martedì 23 aprile al Gulliver, la prima edizione del Concorso per Dicitori di Poesia Dialettale Romagnola “Omaggio a Ivano Marescotti”, curato da Pro loco Alfonsine. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il calendario completo è su www.bagnacavallocultura.it.

Il programma

Giovedì 28 marzo ore 21

Cine-teatro Gulliver - Piazza della Resistenza, 1 - Alfonsine

Proiezione del film di Luisa Pretolani e Massimiliano Valli "Berbablu" (anno di uscita: 2004 / durata: 114 min)

Ospiti della serata: Elena Bucci, Luisa Pretolani e Massimiliano Valli

Informazioni: 377.7081999

Venerdì 5 aprile ore 16.30

Biblioteca “G. Gagliarini” - Piazza L. Pezzi - Villanova di Bagnacavallo - Inaugurazione della mostra fotografica con esposizione di foto provenienti dall'archivio personale di Marescotti, tra ritratti, immagini di scena e di backstage.

La mostra sarà aperta Fino al 2 maggio. Nel corso dell'inaugurazione, gli allievi dell'Accademia Marescotti leggeranno brani scelti tratti dal libro “Fatti veri”.

Informazioni: 338.6418161

Lunedì 8 aprile ore 21

Palazzo Vecchio, Piazza della Libertà, 5 Bagnacavallo, "Fatti veri" con Elena Bucci e Giuseppe Bellosi che raccontano Ivano Marescotti fra poesia e teatro, italiano e dialetto.

Informazioni: 338.6418161

Giovedì 18 aprile ore 21

Cine-teatro Gulliver, Piazza della Resistenza, 1 – Alfonsine. Proiezione del film di Sandro Baldoni "Strane storie – Racconti di fine secolo" (anno di uscita: 1994 / durata: 81 min)

Ospite della serata: Sandro Baldoni

Informazioni: 377.7081999

Venerdì 19 aprile ore 20.30

Circolo Arci Casablanca, Via della Chiesa, 10 - Villanova di Bagnacavallo, "Ricordando Ivano", Filmati, foto, ricordi personali e narrazioni degli amici: una serata per stare ancora un po’ con Ivano Marescotti

Informazioni: 339.7611282

Martedì 23 aprile ore 20.30

Cine-teatro Gulliver in Piazza della Resistenza, 1 - Alfonsine "Badilate di cultura", prima edizione del Concorso per Dicitori di Poesia Dialettale Romagnola “Omaggio a Ivano Marescotti”.

Informazioni: 0544.1800161 (dalle ore 10 alle 18)

Giovedì 2 maggio ore 21

Cine-teatro Gulliver, Piazza della Resistenza, 1 - Alfonsine

Proiezione del film di Riccardo Marchesini "Buio in sala" (anno di uscita: 2011 / durata: 64 min)

Ospite della serata: Riccardo Marchesini

Informazioni: 377.7081999