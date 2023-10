Musica per tutti e letture per bambini con l'Orchestra la Corelli

Sabato 7 ottobre a Brisighella torna l'Orchestra La Corelli per due appuntamenti musicali da non perdere, uno dedicato ai più piccoli e uno agli amanti della musica classica di tutte le età. Alle ore 17 alla Biblioteca “C. Pasini” di Brisighella, in via Pascoli 1, si terrà la lettura musicale per bambini "Io sono Foglia", con letture a tema e piccolo laboratorio d'autunno, a cura di Teresa Maria Federici accompagnata dal violino di Anna De Leo. Per bambini dai 3 anni in su ingresso gratuito con obbligo di prenotazione al numero 0546.81645. La serata prevede invece, presso il foyer del Teatro Pedrini, il concerto "Genio e sregolatezza" con l'Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani, e i solisti Carlo Macalli (flauto) e Luca Vignali (oboe). Inizio concerto alle ore 21.00. Ingresso intero 5 euro, ridotto (under 25) 2 euro.