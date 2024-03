Dal Battistero degli Ariani al Mausoleo di Teodorico: ecco i tesori ravennati aperti a Pasqua

Tante iniziative tra Pasqua e Pasquetta per visitatori e famiglie a Ravenna. Si comincia al Museo Nazionale Mercoledì 27 marzo alle ore 17 con Marco Bazzini e il suo ultimo studio, fonte inedita per la storia medievale di Ravenna:"Ravennates lucensium: le monete medievali di Ravenna tra impero e arcivescovo"

Ingresso a tariffa ordinaria o con card di abbonamento. Sabato 30 marzo alle ore 11 visita guidata al Battistero degli Ariani con ingresso al monumento a tariffa ordinaria e visita gratuita. Non è necessaria la prenotazione

Domenica 31 marzo alle ore 15.30 visita guidata al Mausoleo di Teodorico a cura dei Servizi educativi. Ingresso al monumento a tariffa ordinaria, visita gratuita. Non è necessaria la prenotazione. Lunedì dell’Angelo 1° aprile apertura straordinaria del Museo Nazionale dalle 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso ore 19) con visita guidata agli affreschi trecenteschi a cura dei Servizi educativi alle ore 16. Ingresso a tariffa ordinaria o con card di abbonamento. Non è necessaria la prenotazione.

Sempre a Pasquetta momento anche per i più piccoli alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe alle ore 17 con l'iniziativa "Un santo più dolce del miele", visita per bambini (dai 6 anni in su). In regalo ad ogni bimbo un libretto didattico. Ingresso a tariffa ordinaria; gratuità under 18.