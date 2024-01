A San Valentino una passeggiata alla scoperta dei luoghi romantici di Ravenna

In occasione di San Valentino, mercoledì 14 febbraio alle 17, è in programma una visita guidata dal titolo "Ravenna Romantica", che porterà alla scoperta dei luoghi della città che hanno fatto da teatro ad alcune delle storie d’amore più famose al mondo: amori epistolari, casate nobili, ma anche tragedie e tradimenti, amor di patria e tanto altro.

Si parte da Piazza San Francesco per una passeggiata nel centro storico attraverso i luoghi più romantici della città, che hanno fatto da sfondo a storie d’amore note e altre meno, per poi concludere il tour con un aperitivo romagnolo, perché si sa, a volte l’amore ti prende anche per la gola.

La visita ha una durata di un'ora e 30 minuti, l'appuntamento è fissato almeno a 10 minuti prima della partenza in Piazza S. Francesco, 7. Il prezzo del biglietto intero è di 19 euro, del ridotto di 12 euro (ragazzi dagli 11 ai 17 anni) e 8 euro (bambini da 6 a 10 anni e diversamente abili), gratis bambini fino a 5 anni. La tariffa comprende una guida abilitata esperta e locale, una radioguida e anche una bevanda. Per informazioni si può chiamare allo 0544.482838, scrivere a info@visitravenna.it o visitare www.visitravenna.it.