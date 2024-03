Piadine, moto e "Pompieropoli": San Zaccaria si prepara alla Festa di San Giuseppe

Come da tradizione, a San Zaccaria la festa dei papà corrisponde con la Focarina di San Giuseppe, organizzata dal Comitato Cittadino e dalla Parrocchia. In attesa dell’ordinanza per accendere il falò rituale, quest’anno si chiamerà Festa di San Giuseppe. Dalle 15:30 di domenica 17 marzo nella grande area della Chiesa, via Dismano 663, ci saranno tantissimi stand gestiti dalle associazioni, comitati e proloco attivi nelle Ville Unite e dintorni. Questi banchetti hanno lo scopo di promuovere e far conoscere tutte le opportunità e iniziative che vengono realizzate nel forese sud di Ravenna.

Ci saranno anche alcune hobbiste della zona con le loro creazioni. Durante tutto il pomeriggio sarà presente anche il Vespa Club Romagna con moto in esposizione, partecipate anche voi con i vostri ciclomotori. Grazie ad una associazione di Savio verranno proposti dei percorsi col cavallo, per bambini fino a 10 anni di età. Saranno presenti anche i Pompieri Volontari con il loro progetto di "Pompieropoli, diventa pompiere per un giorno!", iniziativa dedicata anche agli adolescenti.

La Asd San Zaccaria Bike proporrà una Gimkana a ostacoli mettendo a disposizione 3 bici per bambini. Chiunque volesse partecipare con la propria bici può farlo. Ci saranno anche i giochi di una volta (tiro della fune, corsa coi sacchi e tanti altri) proposti e coordinati dal Comitato Cittadino di Carraie. Sarà anche possibile a gruppi di 8/10 persone alla volta salire fino in cima al campanile della chiesa e scattare fotografie da uno dei punti più alti di tutte le Ville Unite e del forese sud di Ravenna.

Non mancheranno giochi di abilità per adulti e musica di sottofondo durante tutta la manifestazione ma anche un momento di raccoglimento nel quale Don Antonio Ferrari dedicherà una preghiera a tutti i papà. Se l’ordinanza che concede la “Focarina” arriverà in tempo, verso le 19:30 avverrà l’accensione del grande fuoco a opera di personale esperto. In alternativa l'organizzazione presenterà una "Focarina Green". Per tutta la durata della festa uno stand gastronomico con piadina salsiccia e volendo cipolla (su prenotazione al 331-4095425 o 340-1612324 entro venerdì 15 marzo), dolci, bevande e il vin brulè.