L'ingresso all'area è gratuito. Per informazioni telefonare al 339.8462889 o scrivere una mail a bof.streetfood@gmail.com.

Il programma del weekend prevede venerdì 15 Marzo l'apertura degli stand dalle 18 alle 24 e l'iniziativa Bellaprika. Sabato 16 marzo apertura dalle 11 fino alla mezzanotte con il concerto dei Negrita Tribut Band "Desert Band" alle 21. Domenica ancora apertura stand dalle 11 a mezzanotte dalle ore 12.30 intrattenimento per bambini, esibizione di spettacoli dei Buskers e, dalle 20, lo spettacolo del Billo Circus.

Si stanno muovendo verso piazza Farini a Russi i principali interpreti della cultura del "cibo di strada" che saranno protagonisti del "Russi Street Food Festival" in programma da venerdì 15 a domenica 17 marzo. Saranno presenti un'area birreria, camioncini e furgoni da tutta Italia, un'area giochi e il truccabibmi per i più piccoli.

Hamburger e non solo: camion e furgoncini in arrivo a Russi per il Festival dello Street Food