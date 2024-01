Degustazione di prodotti tipici e un laboratorio sul riutilizzo dei materiali al Musa

Continua al Musa “Giochiamo al museo!” la serie di iniziative dedicate ai più piccoli, ma anche agli adulti dall’animo bambino, che vuole aggiungere alla visita al museo la possibilità di interfacciarsi con buone pratiche e sperimentare direttamente alcune peculiarità del territorio.

Domenica 21 gennaio al Museo del sale di Cervia dalle 15 alle 17 si svolgerà il laboratorio “Una Mascotte tutta mia” che propone la realizzazione di pupazzi utilizzando materiali di recupero. Il laboratorio didattico ha la doppia valenza di ridare vita ai materiali in disuso e di insegnare a riconoscere la fauna che popola la nostra salina.

Il riutilizzo di un bene evita che il materiale diventi un rifiuto magari trasformandolo in qualcosa di alternativo votato a uso completamente diverso dalla funzione per la quale è nato. Tante le idee che si possono adattare allo scopo, alcune delle quali davvero molto, molto creative. Il laboratorio sarà tenuto dagli operatori di Cooperativa Atlantide.

Al termine si terrà una degustazione di prodotti del territorio a cura, e offerta da Strada del Sangiovese nell’ambito dell’iniziativa dal titolo "Sulla buona Strada". Sarà una merenda con prodotti tipici della nostra terra che la Strada della Romagna vuole far conoscere e valorizzare attraverso assaggi in diversi eventi, in varie località e luoghi particolari della Romagna.