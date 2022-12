Musical, fontane danzanti, lotteria e altri spettacoli nel Villaggio di Natale

Il tradizionale Villaggio di Natale di ADVS Ravenna torna in Piazza San Francesco. Il villaggio viene inaugurato giovedì 8 dicembre alle ore 15 per la festa dell’Immacolata, e accompagnerà tutte le festività dei ravennati con tante iniziative e un grande ritorno: le fontane danzanti.

Il Villaggio dei Donatori di Sangue dell’Ospedale di Ravenna sarà aperto tutti i giorni dalle ore 14:00. Alle baite di legno i volontari dell’associazione offriranno thé caldo, vin brulé, dolci, panettone, popcorn, zucchero filato e gadget per tutti. Anche quest’anno ADVS Ravenna proporrà un ricco programma di eventi fino al 6 gennaio 2023, giorno dell’estrazione finale della Lotteria della Befana di beneficenza, che mette in palio al primo premio una Peugeot 208 Active PureTec. I biglietti della lotteria si possono acquistare al costo di 2,50 euro tutti i giorni al Villaggio, oppure presso la sede dell’Associazione all’ospedale di Ravenna.

Programma

Giovedì 8 dicembre alle 15 si tiene l'apertura del Villaggio di Natale con le autorità cittadine. Da sabato 10 a venerdì 16 dicembre nella piaza ci sarà "Magicglobe" una palla di Natale gigante dentro alla quale si possono scattare selfie.

Sabato 17 dalle ore 15.00, spazio allo spettacolo "Claus la (quasi) storia di Babbo Natale", Musical di Officina della Musica. Mentre domenica 18 dicembre sempre alle 15 Officina della Musica è protagonista del concerto Rockin’ Xmas Live.

Tra gli spettacoli in programma spicca il grande ritorno delle fontane danzanti, fissato per venerdì 23 dicembre alle ore 18.30, i giochi di luci e acqua illumineranno di nuovo la basilica di San Francesco. Sabato 24, per la Vigilia di Natale, dalle ore 15.00 è atteso invece Babbo Natale in piazza. Lunedì 26, dalle 15, invece si balla insieme alla scuola “Facce da Tango” con Sara e Cristian.

Il programma continua a gennaio con lo spettacolo degli Sciucaren e Ballerini Romagnoli con Gruppo Folk Italiano alla Casadei il 1° gennaio alle 15 per salutare il nuovo anno. Gran finale per l'Epifania, venerdì 6 gennaio alle 15 si parte con le bolle di sapone giganti di GiulyRoby Pirilampo, mentre alle 16.30 si tiene l'estrazione della Lotteria della Befana 2023.