Tornano in centro a Lugo i Mercatini di Pasqua della Pro Loco

Dopo cinque anni tonano i Mercatini di Pasqua con la Pro Loco di Lugo sabato 23, domenica 24 e sabato 30 Marzo sotto il loggiato del Pavaglione. Immutata la formula, che ricalca quella dei precedenti Mercatini di Natale: la presenza di tante attività commerciali associate agli oltre 90 espositori che si alterneranno nelle tre giornate, dalle 10 alle 19, potendo contare sull’arte creativa dei tanti espositori sempre pronti a proporre pezzi unici realizzati a mano.

I mercatini sono anche occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta in un luogo ricco di storia e di fascino come il Pavaglione che anche le tante iniziative messe in campo dalla Pro Loco hanno contribuito ad animare e a riempire di voci e persone.

Non mancheranno, ovviamente, le attenzioni per i bambini, ai quali verranno distribuite tante piccole uova di cioccolato e un allegro Laboratorio gratuito per tutti i bambini e occasioni per gustare le proposte gastronomiche dei locali del centro.