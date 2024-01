Al via la terza edizione de "La Piazza Universale" incentrata su Alessandro Manzoni

Torna dal 17 al 20 gennaio con un ciclo di incontri dedicati ad Alessandro Manzoni “La Piazza universale”, esperienza di alta formazione in ambito letterario giunta alla sua terza edizione e promossa dal Comune di Bagnacavallo con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Diretta da un comitato scientifico composto da Carlo Ossola (Collège de France e Accademia dei Lincei), Domenico De Martino (Università di Pavia), Valerio Gigliotti (Università di Torino) e Giacomo Jori (Università della Svizzera Italiana), “La Piazza universale” prevede diversi momenti di studio e confronto fra docenti affermati e giovani studiosi e due eventi pubblici, tutti incentrati sul lascito del celebre autore de “I promessi sposi”.

Il ciclo di seminari, in programma a partire dal pomeriggio di mercoledì 17 gennaio con l’apertura dei lavori nella sala didattica delle Cappuccine di Bagnacavallo, proseguirà nella giornata di giovedì 18 e si concluderà poi venerdì 19 gennaio con due appuntamenti, aperti anche al pubblico, al Teatro Goldoni. Alle 15.30 i docenti incontreranno le studentesse e gli studenti dei licei del territorio provinciale per dialogare assieme a loro su “Ancora I promessi sposi?”. Sarà questa un’occasione per riflettere, insieme agli studenti, sul alcuni temi “manzoniani”, al di là della tradizionale lettura scolastica, per ritrovare spunti capaci di aiutarci a rispondere alla diffusa domanda: “perché e come leggere I Promessi Sposi oggi?”. In serata, alle 21, si terrà una lezione concerto del celebrato pianista napoletano Michele Campanella, presentata da Carlo Ossola e Domenico De Martino. Sotto il titolo I due romanticismi, Campanella, uno dei massimi interpreti europei di questo repertorio, metterà a confronto Robert Schumann e Franz Liszt. L’ingresso è gratuito, prenotazioni al link https://forms.gle/LZzBm9V9gPFap6iRA.

Il percorso si concluderà sabato 20 gennaio alle 10 nella Sala del Consiglio di Bagnacavallo, quando i partecipanti trarranno le conclusioni dei lavori e presenteranno nuove prospettive e progetti. Alle 11.30 prevista, sempre nella Sala del Consiglio, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Bagnacavallo al professor Carlo Ossola. Info:lapiazzauniversale@gmail.com, cultura@comune.bagnacavallo.ra.it, www.bagnacavallocultura.it.