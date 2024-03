Tra Cervia e Ravenna tanti appuntamenti per una "Primavera Slow" nel Delta del Po

Si alza il sipario sull’edizione 2024 della Primavera Slow, che dal 22 marzo al 23 giugno con un ricco programma di eventi ed iniziative per gli amanti della natura nel magnifico scenario offerto dal Parco del Delta del Po, Riserva Internazionale di Biosfera – MAB UNESCO. Anche tra Ravenna e Cervia non mancheranno gli appuntamenti per gli appassionati di escursioni, a piedi, in barca o in biciletta o anche di osservazione della natura.

Tra valli, pinete, oasi, boschi secolari e saline sono diversi i sentieri adatti per il trekking, che permette di scoprire gli angoli più nascosti e di esplorare i luoghi con uno sguardo più attento. Il Delta del Po offre cammini per tutti: le vie dello spirito per ripercorrere le orme di poeti, santi, pellegrini e condottieri, le suggestive camminate nel silenzio della natura alla scoperta delle valli e i percorsi storici.

A Ravenna e Cervia si potranno osservare i fenicotteri, sia nelle camminate diurne che nelle bicilettate al tramonto. E a Cervia le escursioni si svolgono anche in barca, mentre nelle Saline ai tour in bicilcetta si abbinano le degustazioni e le merende. La Salina è anche lo scenario delle passeggiate lungo le vie dei nidi.

Tanti anche i percorsi ciclabili sull’argine del fiume Lamone da Bagnacavallo al Mare Adriatico: centinaia di chilometri si affacciano su una terra segnata da una rete di percorsi cicloturistici che si snodano tra la città e le campagne, tra oasi protette e borghi di pianura. Circondato da panorami incantevoli, il Delta del Po offre percorsi ciclabili ideali per tutti, perfetti per un weekend, ma anche per escursioni e gite giornaliere. Itinerari brevi e sicuri per pedalare comodamente con le famiglie, o percorsi ad anello ideali per esplorare i dintorni; o ancora lunghi tratti da spalmare su più giorni per comprendere al meglio il territorio, scoprendolo in tutte le sue sfaccettature. Sono decine gli itinerari proposti, rivolti a qualsiasi tipo di target, alla scoperta di stupefacenti percorsi nell’arte e nella natura.

Per gli appassionati di birdwatching sono oltre 350 specie segnalate negli ultimi 50 anni, tra cui spicca appunto la colonia di fenicotteri rosa, fanno del Delta del Po la più importante area ornitologica italiana ed una delle più rilevanti d’Europa, che vedono negli specchi della Salina di Cervia uno dei luoghi più belli dove ammirarli.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito internet https://deltadelpo.eu/it/primavera-slow e su https://www.parcodeltapo.it/it/evento.php?id=2792, oppure è possibile chiedere informazioni contattando telefonicamente l’ente promotore “DELTA 2000” al numero 0533 57693/4.