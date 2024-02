Il poeta marchigiano Griffoni inaugura la rassegna di letture "notturne" di Scambiamenti

Scambiamenti annuncia una nuova rassegna dedicata alla letteratura nelle sue forme più varie: Scambiamenti Reading Night. Sei incontri del giovedì sera a cadenza quindicinale ricchi di sorprese. L’esordio della rassegna sarà giovedì 8 febbraio alle ore 21.00 con la presentazione di "Fernweh" di Eugenio Griffoni.

Griffoni è un giovane poeta marchigiano con la passione per la speleologia, già organizzatore di poetry slam e spettacoli di poesia performativa in Romagna e nelle Marche e "Fernweh" è il suo secondo libro. Nello spirito dell’iniziativa, dopo la presentazione e le letture di estratti dall’opera si terrà un open mic, l’occasione per chiunque voglia leggere testi propri o altrui liberamente (per iscriversi 3937875130).

Durante la serata, come in occasione di tutti gli appuntamenti della rassegna, sarà attivo un servizio bar. Le successive date di Reading Night vedranno a Scambiamenti la scrittrice Chiara Albertini (22 febbraio), l’autrice cesenate Simona Picchetti (7 marzo), il poeta Mirko Boncaldo (21 marzo), lo studioso di lingua romagnola Maurizio Benvenuti (4 aprile) ed Enrico Piraccini (18 aprile).

Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Per informazioni contattare gli organizzatori su WhatsApp 338.2196514 o telefonicamente negli orari di apertura dello spazio culturale.