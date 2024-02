A Bagnacavallo è ancora tempo di carri e maschere "Alla corte di Re Carnevallo"

Si terrà domenica 3 marzo il carnevale di Bagnacavallo. L'iniziativa, dal nome “Alla corte di Re Carnevallo”, prenderà il via dalle 14.30 in centro storico. Alle 15 è prevista la partenza del Re Carnevallo dal Castellaccio e il suo arrivo in piazza della Libertà accompagnato da dame in costume del Settecento, tamburini e sbandieratori. Seguiranno le danze delle dame del Settecento e l’esibizione degli sbandieratori mentre alle 16 sarà protagonista la scuola di danza Beat Ballet di Bagnacavallo.

Per tutto il pomeriggio in piazza ci saranno Truccabimbi, giochi circensi e giochi “di una volta”. Funzionerà lo stand gastronomico della Pro Loco con pizza, patatine fritte e bevande e ci saranno bancarelle di dolciumi e giocattoli e il food truck “A la mi manira”, aperto già dalle 11.

Il Carnevallo è promosso e organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato e del commercio. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata e non sarà prorogata ad altra data.