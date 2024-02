I carri, la Segavecchia, la festa "Futurista": tante le iniziative di Carnevale a Ravenna e dintorni

Si avvicina il fine settimana clou del Carnevale con tante iniziative in programma nel ravennate. Dopo la prima sfilata andata in scena il 4 febbraio, domenica 11 febbraio le strade di Punta Marina, a Ravenna, torneranno a colorarsi di coriandoli, sorrisi e sano divertimento grazie all’appuntamento con il Carnevale cittadino, organizzato dal Comitato Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna e dalla Diocesi. “Giocando in allegria” è il tema scelto dal Comitato e ognuna delle parrocchie partecipanti l’ha interpretato a modo suo.

La secolare festa della Segavecchia, tra i Carnevali storici riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna, torna a colorare e animare il centro di Cotignola, a pochi km da Ravenna, dal 7 al 10 marzo, con sfilate di carri allegorici e maschere di cartapesta, abiti d'epoca, sbandieratori, gastronomia tipica e tanto folklore.

Il 14 e il 25 febbraio a Conselice rivive la tradizione del Carnevale di San Grugnone. Le persone che si travestono da reali, passeggiano per quasi tutto il territorio comunale, e nella circostanza salutano e vengono salutati dai "sudditi" del regno: i cittadini di Conselice e delle sue frazioni. II Carnevale di San Grugnone prevede anche le sfilate dei carri di Carnevale, che sono accompagnate dalla presenza di molti gruppi mascherati. Durante il primo giorno di Quaresima, a sfilare per le strade della città sono esclusivamente i carri conselicesi. Invece, nella seconda domenica di Quaresima sfilano anche i carri provenienti dai comuni vicini.

Al MIC - Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, domenica 11 febbraio è in programma il "Carnevale Futurista": dall’osservazione delle ceramiche futuriste verrà presa ispirazione per realizzare una ceramica arlecchina. Un laboratorio dedicato alle famiglie per giocare insieme con la ceramica.