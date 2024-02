Le storie di donne rivoluzionarie protagoniste del "Sorelle Festival" 2024

Raccontare le donne rivoluzionare e celebrarne il percorso. Al via la quinta edizione del "Sorelle Festival", nato nel 2020 dall'incontro tra l'associazione SOS DONNA, Centro antiviolenza di Faenza e l’associazione culturale Fatti d’Arte. Per il 2024 il festival si propone di raccontare donne che hanno ridefinito il concetto di società con il loro coraggio e la loro resistenza. La rassegna si concentra su alcune figure simbolo che hanno contribuito al progresso sociale e culturale delle donne, partendo dal ruolo di streghe fino all’integrazione nella società moderna. Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Riolo Terme si prepara ad accogliere Sorelle Festival, all’interno della magnifica cornice della Rocca di Riolo.

Il primo appuntamento della rassegna di Riolo Terme, che si terrà venerdì 1 marzo alle 19:30, coinciderà con l'avvio ufficiale di tutto il festival. Questa serata sarà l'occasione per immergersi nell'atmosfera incantata della Rocca di Riolo e dare il via al ricco programma che compone il Festival. Per l’occasione, Gruppo fotografia aula21, partner storico di Sorelle Festival che accompagna l’iniziativa da ben cinque anni, presenterà la mostra "Rivoluzionarie di Ieri e di Oggi", in cui, attraverso immagini e interviste di donne rivoluzionarie, verrà offerto uno sguardo affascinante sulle figure femminili che stanno segnando il mondo del femminismo contemporaneo, le quali dialogheranno con donne comuni del passato, i cui piccoli gesti quotidiani di rivoluzione continuano ancora oggi a plasmare la società.

La mostra sarà visitabile dal 1 al 15 marzo, dal giovedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Successivamente, la Rocca sarà il palcoscenico della presentazione del progetto Prime Minister, scuole di politica dedicate alle giovani donne tra 14 e 19 anni a cui offre un percorso formativo unico per sviluppare competenze politiche e di attivismo per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile. Gli eventi saranno ad ingresso gratuito per la cittadinanza grazie al sostegno dell’Assessora Francesca Merlini e la Sindaca Federica Malavolti. I due eventi accoglieranno residenti e visitatori che vogliano celebrare la forza, il coraggio e la determinazione delle donne di ieri, oggi e domani.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni sugli eventi sono disponibili sulle pagine social dell’iniziativa e sul sito sorellefestival.it. Info e prenotazioni:infofattidarteassociazione@gmail.com; sorellefestival@gmail.com.