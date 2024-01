Al Teatro Sociale in scena "Trame su misura" per bambini, famiglie e scuole

Prosegue domenica 21 gennaio alle 16 al Teatro Socjale di Piangipane la rassegna La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole dedicata al pubblico più giovane. In scena "Trame su misura vol. 2", spettacolo di Giallo Mare Minimal Teatro consigliato ai bimbi dai 5 ai 10 anni, della durata di 45 minuti. In scena un progetto teatrale composto da differenti spettacoli incentrati su testi, editi e inediti, di Renzo Boldrini, che riscrive in chiave contemporanea alcune famose fiabe attraverso uno stile scenico in grado di unire lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione e animazione di figure e oggetti.

Ingresso unico 5 euro. Biglietti in vendita su ravennateatro.com e al Teatro Socjale a partire da un'ora prima della rappresentazione (sempre da un'ora prima sarà possibile contattare il 333 7605760).

La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole tornerà in febbraio, domenica 18, alle 16.00, con lo spettacolo "Sandokan o la fine dell'avventura", sempre al Teatro Socjale.

La rassegna conta venticinque spettacoli destinati a età diverse: dal nido alla secondaria di secondo grado i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, verranno coinvolti in percorsi che, in alcuni casi, prevedono anche una partecipazione attiva. Compagnie provenienti da tutt’Italia si alterneranno in scena portando storie vincitrici di premi prestigiosi, che aiutano i piccoli ad acquisire importanti strumenti di crescita. In molti spettacoli sono inoltre presenti musicisti e musiciste, aspetto che contribuisce a cementare il legame con il mondo del teatro attraverso una lingua universale.