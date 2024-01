Quattro spettacoli dedicati ai giovanissimi: a Cervia al via la rassegna "Teatro per le scuole"

Prende il via la rassegna di Teatro per le Scuole organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri al Teatro Comunale "Walter Chiari" di Cervia. Quattro spettacoli destinati ai bambini delle materne e agli studenti delle scuole dell’obbligo. Il sipario sulla rassegna sarà aperto venerdì 2 febbraio alle 10 su "Stile libero", storie di sport della Coltelleria Einstein, spettacolo destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. I protagonisti della storia sono un ragazzo e una ragazza. Lui, sportivo senza limiti, trascura gli studi. Lei ha una grande passione per la poesia, è studiosa, ma è goffa e non sa muoversi in palestra. Sul campo, stanca, stramazza al suolo. Decidono di aiutarsi, di diventare l’uno allenatore dell’altro. Il traguardo non è facile: per lui un’interrogazione su "L’Infinito" di Giacomo Leopardi, per lei una gara d’atletica sulla lunga distanza. In questo lungo allenamento della mente e del corpo, i due protagonisti scoprono profondità inaspettate attraverso un percorso ricco di contrasti, passaggi, avvicinamenti e complicità per giungere infine all’obbiettivo. E tagliare il traguardo è una piccola vittoria.

Martedì 27 febbraio alle ore 10 andrà in scena il nuovo spettacolo del Teatro Due Mondi, "Candido", co-prodotto con Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo, destinato agli studenti delle scuole primarie, narra le avventure del protagonista raccontate da Voltaire, alla ricerca del “migliore dei mondi possibili”. Tra fortune e sfortune, Candido ci farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss, il fido Cacambo in un viaggio pieno di sorprese che condurrà, come ogni libro edificante, a un finale a sorpresa. Lo spettacolo è diretto da Alberto Grilli e interpretato da Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Renato Valmori.

"Bella, bellissima" è la nuova produzione di Accademia Perduta con la regia di Nadia Milani, che sarà in scena da mercoledì 13 marzo alle ore 10: uno spettacolo di teatro di figura che vuole fare riflettere su come la “bellezza” sia un valore soggettivo e che vuole lasciare un senso piccolo ma prezioso, un ricordo palpabile misto al fumo del calderone di una Strega bella, anzi, bellissima. Perché nessuno può arrogarsi il diritto di dirci cosa sia bello e cosa no. Per nessuna ragione al mondo.

Chiuderà la rassegna, martedì 9 aprile alle ore 10, "Streghe" della compagnia Progetto g.g., liberamente ispirato all’omonimo racconto di Dahl che, attraverso il teatro di narrazione e di figura, vuole esplorare alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: il riconoscimento della paura e la possibilità di superarla sapendosi trasformare in piccoli eroi

Costo dei biglietti: 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0544.975166 – accademiaperduta.it