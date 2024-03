Al via a Faenza il calendario delle visite guidate della Pro Loco

Sarà il Seminario “Pio XII” di Faenza, sabato prossimo 16 marzo dalle ore 15, ad aprire il calendario visite guidate di primavera a cura della Pro Loco Faenza. Continuano infatti gli appuntamenti per far conoscere questo interessante edificio cittadino che, lo scorso ottobre 2023, ha celebrato i 70 anni dall’inaugurazione.

Il progetto fu dell’ingegner Dante Fornoni di Bergamo ma all’impresa intervennero anche artisti faentini: i ceramisti Pietro Melandri e Riccardo Gatti, il pittore Roberto Sella, Angelo Molignoni che eseguì le lampade in rame. Le maestranze edili furono dell’Impresa Bentini di Faenza e della Coop. Muratori di Granarolo, mentre la direzione tecnica dei lavori fu del faentino Giovanni Antenore.

La visita inizierà ovviamente dall’imponente facciata con lo scalone in travertino e con i soprastanti, bellissimi otto medaglioni scolpiti dal faentino Angelo Sabbatani e recanti i ritratti dei Santi più legati a Faenza. Poi si visiterà la biblioteca e il chiostro, oggi tamponato con vetri ma con ancora, al centro, un settantenne tasso, e con la facciata della chiesa sullo sfondo. Quest’ultima coniuga, al suo interno, suggestioni bizantine (grazie al sapiente uso dell’oro e del mosaico) con raffigurazioni bibliche rese con estremo verismo da pittori bergamaschi di formazione classica: la presenza di varie personalità della città lombarda si spiega con la provenienza del committente, cioè il vescovo Giuseppe Battaglia, tra l’altro appassionato personalmente d’arte.

Sottoposto a recenti restauri e ad adeguamenti per il potenziamento dei servizi bibliotecari interni, il Seminario è stato anche riarredato e dotato di opere d’arte, soprattutto del notissimo Angelo Biancini. Nei limiti del possibile si accederà a tutti gli ambienti.

Il ritrovo per la visita è alle 15.00 in Viale Stradone 30. È richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231; info@prolocofaenza.it - www.prolocofaenza.it.

Visite di primavera - Il programma completo

Sabato 23 marzo, ore 15 - "La Pinacoteca di Faenza.Dal Manierismo al Barocco"

Ritrovo: Via Santa Maria dell’Angelo, 9 €, 8€, 6 € soci Pro Loco

(incluso biglietto d’ingresso)

Sabato 6 aprile, ore 16 - "Il Museo Diocesano di Faenza. Uno scrigno di arte e fede, di storia e tradizione"

Ritrovo: Piazza XI Febbraio, 10, biglietti 5 € e 3€ soci Pro Loco

Sabato 13 aprile - Turno Unico: ore 15 (Prenotazioni fin da subito fino a esaurimento posti) - "Preraffaelliti. Rinascimento Moderno. Mostra ai Musei di San Domenico a Forlì". Mezzi propri.

Ritrovo: Musei di San Domenico - Forlì, biglietti 20€ e 18€ per i soci Pro Loco

Sabato 20 e Domenica 21 aprile, ore 10 - La Chiesa di San Maglorio a Faenza. Per la prima volta aperta dopo una chiusura ventennale. In collaborazione con il Rione Rosso per la “Sagra del Pellegrino”.

Ritrovo: Via Campidori (altezza del civico 14) 5€ 3€ soci Pro Loco

Sabato 27 aprile, ore 15 - "Palazzo San Giacomo a Russi: una “delizia” di villeggiatura nella campagna del Seicento". Mezzi propri

Ritrovo ore 14.30 parcheggio La Filanda – Via della Costituzione, oppure ore 15 in Via Carrarone Rasponi, Russi, biglietti 8€ 6€ soci Pro Loco

(incluso biglietto d’ingresso)

Sabato 4 maggio, ore 15 (Riservata ai soci Pro Loco Faenza) - "Villa San Prospero fra natura, storia e architettura". In bici.

Ritrovo: ore 15 (in bici), Pro Loco oppure ore 15.15 parcheggio di Punta degli Orti in Via Firenze

Visita gratuita/Soci Pro Loco Faenza

Sabato 11 maggio , ore 15 - "Nel verde di Castel Raniero. A piedi per sentieri fino a Villa Mengazza".

In occasione di “La Musica nelle aie”. Ritrovo: ore 14.30 (in bici), Pro Loco oppure ore 15 ingresso Villa Rotonda, Via Castel Raniero

Sabato 18 maggio, ore 15 - "Prada una chiesa, due giardini incantati. Storia, arte e natura in fiore nelle campagne ai confini della città". Mezzi propri.

Ritrovo: ore 14.45 parcheggio La Filanda – Via della Costituzione, oppure ore 15 c/o la chiesa, Via Prada 34. Biglietti 5€ 3€ soci Pro Loco

Sabato 25 maggio, ore 14.30 partenza (Prenotazioni fin da subito,fino a esaurimento posti) Gita Pro Loco Faenza. Programma in via di definizione. In pullman.

Ritrovo: parcheggio di Piazzale Pancrazi (rientro previsto entro le ore 19.30)

Inoltre in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza

Giovedì 6 e giovedì 13 giugno, ore 20 - Passeggiando alla luce del tramonto "Giardini, angoli e scorci di una Faenza che non ti aspetti".

Ritrovo: Pro Loco voltone Molinella, costo 3€