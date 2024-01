"Le cinque rose di Jennifer" e "Il seme magico" prossimi appuntamenti al Teatro Masini

Martedì 30 gennaio alle 21 al Teatro Masini di Faenza, per la rassegna “Percorsi”, è di scena "Le cinque rose di Jennifer", capolavoro di Annibale Ruccello, diretto da Gabriele Russo e prodotto da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini. Ne è protagonista un inedito Daniele Russo, affiancato da Sergio Del Prete, in un allestimento che restituira? tutta la malinconia del testo senza sacrificarne l’irresistibile umorismo.

Jennifer e? un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui e? innamorato, gli dedica continuamente "Se perdo te" di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere. Gabriele Russo affronta per la prima volta un testo di Ruccello scegliendo il piu? simbolico, quello che nel 1980 impose il drammaturgo all’attenzione di pubblico e critica.

Una storia ispirata a un’antica leggenda cinese, raccontata da uno strano venditore di oggetti magici. Questa la premessa, invece, di "Il seme magico" lo spettacolo della compagnia Teatro Perdavvero, in scena al Teatro Masini di Faenza domenica 28 gennaio alle ore 16 per la rassegna Favole.La pièce, scritta da Marco Cantori che ne è anche interprete insieme a Diego Gavioli, è prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

C’era una volta nella lontana Cina un vecchio imperatore, che non sapeva a chi lasciare il trono perché non aveva eredi. Decise allora di dare un semino a ogni bambino dell’impero: “Il bambino che, dopo aver coltivato il suo semino, porterà il fiore più bello, diventerà il nuovo imperatore”. Li è un bambino che vive in un paesino di campagna ed è bravissimo a coltivare i fiori. Così anche lui partecipa al concorso ma, quando ormai è il momento di mostrare il suo fiore all’imperatore, Li si ritrova con un vaso ancora vuoto, mentre gli altri bambini hanno coltivato dei fiori fantastici.

Per lo spettacolo "Le cinque rose di Jennifer", costo biglietti da 16 a 29 euro, con prevendite da lunedì 29 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 alla biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica, 1 euro. Per "il seme magico" biglietti a 5 euro (adulti e bambini) e gratuità per bambini da 0 a 3 anni. La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 15 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prevendite online: www.vivaticket.it. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it.