Al parco si celebra il re della cucina romagnola: due giorni per gustare "Mister cappelletto"

Sabato 8 e domenica 9 luglio la Pro Loco di Punta Marina Terme, nel parco pubblico della località, dedica due giornate al re della cucina romagnola: il cappelletto. Lo stand gastronomico delizierà il pubblico proponendo "mister Cappelletto" in diverse versioni di condimento. Sabato 8 la serata sarà animata dell'esibizione del gruppo di danza sportiva You and Me. Lo stand gastronomico sarà aperto sabato alle 18 e domenica alle ore 12 e alle 18.