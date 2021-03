Dante, inchiostro e meditazione: la grande installazione di Rosetta Berardi a Palazzo Baronio

Viene esposta da lunedì 22 a domenica 28 marzo l'installazione site specific "Quando è Dante a dare i numeri" dell'artista ravennate Rosetta Berardi. L'installazione troverà spazio nella Cappella di Palazzo Baronio a Ravenna, in via Raul Gardini 16. A causa delle restrizioni per limitare i contagi da Covid-19, non sarà possibile visitare dal vivo questa esposizione, perciò viene realizzato un online tour che potrà essere seguito su Instagram (@rosettaberardi - @maison_random).

Quello di Rosetta Berardi è uno straordinario omaggio a Dante. 404 pagine che vanno a rivestire la Cappella di Palazzo Baronio. Un immenso lavoro iniziato lo scorso settembre. L'idea è nata dal ritrovamento di alcune vecchie penne stilografiche in un cassetto, da lì l'artista ha ritrovato la voglia di scrivere a mano: ascoltare il rumore della penna sulla carta, sentire l'odore dell'inchiostro.

Ma quello di Rosetta Berardi è innanzitutto un lavoro grafico dedicato a Dante Alighieri e alla numerologia dantesca nella Divina Commedia. L'onnipresente numero 3, ma anche il 7, il 9, il 100. Rosetta Berardi rielabora questi elementi e usa una tavola nera come un prototipo che poi viene ripetuto 16 volte con 16 inchiostri e 16 penne diverse su pagine in carta speciale per disegno cm. 30x21. "Un lavoro di meditazione - confessa l'artista - che non sarebbe stato possibile in un momento diverso da quello che stiamo vivendo".

L'auspicio per l'artista e per Maison Random che organizza l'evento è di prolungare la mostra sperando in tempi migliori, in modo che sia possibile per il pubblico visitare l'installazione e il magnifico palazzo ravennate di persona.