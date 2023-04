Quarant'anni di musica rock: Piero Pelù al teatro Rossini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ultimo e attesissimo appuntamento quello di venerdì 21 aprile alle ore 21 con Piero Pelu’, che racconterà 40 anni di rock italiano scritti da lui e dalla sua storica band i “Litfiba” attraverso tour infiniti e decine di canzoni diventate inni per generazioni diverse di fans. Sarà il giornalista e dj radiofonico Massimo Cotto, direttore artistico della rassegna, - oggi conduttore a Virgin Radio dopo essere stato per vent’anni una delle voci di punta di Radio Rai – ad accogliere nel “salotto” sul palco del Teatro Rossini Piero Pelù che si definisce “artista, cantante, performer, quasi scrittore, quasi attore, viaggiatore, sognatore ad occhi aperti, ribelle in famiglia.” A Cotto spetterà il compito di condurre questa serata conclusiva della rassegna fra parole e musica, scavando fra i ricordi e gli aneddoti, indagando le motivazioni di un verso o di un gesto, spingendo all’esecuzione di una canzone celebre o di un’altra più oscura e nascosta nel vasto repertorio del grande protagonista del rock italiano. Info: 0545.38542 / www.teatrorossini.it