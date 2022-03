I Magic Queen sul palco con un fantastico viaggio nel tempo attraverso la musica dei Queen

Il 19 marzo, ore 21, al Teatro Fellini di Faenza i Magic Queen chiudono il loro tour invernale con un'ultima data dedicata al viaggio cronologico nella musica dei Queen dalle prime hit del 1973, come Keep Yourself Alive, fino a Made In Heaven, in successione cronologica come una macchina del tempo, raccontata da chi la storia l'ha fatta davvero. Biglietto unico 12 euro + 1,20 euro diritti di prevendita Biglietti in prevendita su Liveticket.it