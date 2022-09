Rap e live painting al parco Bacchettoni con il "Cotignola hip hop party"

Orario non disponibile

Quando Dal 11/09/2022 al 11/09/2022 Orario non disponibile

Domenica 11 settembre al parco Bacchettoni di Cotignola, in via Cairoli, arriva il «Cotignola hip hop party». L’appuntamento inizia alle 14 con il live painting, pittura dal vivo di giovani artisti della zona. Dalle 17 e per tutta la serata otto giovani rapper romagnoli calcheranno il palco: Kali Black, Albino, Winter Geckows, Disputa, Y0, Snotty 48033, Fihx, Hidden Wolf. Al termine dei concerti dj set con Dj 2click.L'Agriturismo Viaggiante sarà al parco a partire dalle 18 con burritos, nachos, hamburger, patatine e bevande.

L'iniziativa conclude un laboratorio di organizzazione eventi che si è tenuto lo scorso anno e che ha visto coinvolti un gruppo di adolescenti cotignolesi, che in questa occasione si sono cimentati nell’organizzazione di un evento vero e proprio. L’evento, a partecipazione libera, è organizzato dal Comune di Cotignola e dal Cisim di Lido Adriano - Il lato oscuro della costa, con la collaborazione della rete d’impresa Cotignola Invita. Per informazioni, contattare l'Urp del Comune di Cotignola allo 0545 908826.