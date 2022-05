Ravenna Festival parte nel segno di Pasolini: Daniel Harding dirige la Mahler Chamber Orchestra

Si è colti da vertigine nel contemplare, per così dire, corpo e pensiero di Pier Paolo Pasolini, il vasto cosmo intellettuale e artistico tracciato dalla sua fame di espressione e dalla sua disperata vitalità. Da quella profondità gravida di tensioni e folgorazioni, Azio Corghi ha fatto affiorare il lavoro sinfonico-poetico "…tra la carne e il cielo", che condivide il titolo con quello della XXXIII edizione di Ravenna Festival. Mercoledì 1° giugno, alle 21 al Pala De André, il concerto inaugurale non può aprirsi che con il brano di Corghi, su drammaturgia poetica di Maddalena Mazzocut-Mis, affidato alla Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding, alla violoncellista Silvia Chiesa, al pianista Maurizio Baglini, al soprano Valentina Coladonato e a Sandro Lombardi come voce recitante.

La serata, il cui programma musicale si completa con l’ouverture da Egmont di Beethoven e la Sinfonia n. 7 di Dvo?ák, è il primo degli appuntamenti dedicati al centenario della nascita di Pasolini, quest’anno tema portante del Festival, ma segna anche il ritorno della manifestazione al Pala. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3. Biglietti: da 15 (ridotto 12) a 65 Euro (ridotto 55), under 18 5 Euro. L’appuntamento è anche in diretta streaming su ravennafestival.live