Requiem di Mozart alla Chiesa della Collegiata

Domenica 20 Settembre alle ore 21 nella Chiesa della Collegiata a Lugo la Bellezza e l'Amore la faranno da padrona con un capolavoro assoluto del grande Maestro di Salisburgo il REQUIEM DI MOZART per commemorare un melomane lughese ex fondatore e presidente del Circolo Lirico Giuseppe Verdi di Lugo. Un cast internazionale darà vita a questo magico evento Il Soprano Raffaella Battistini, il contralto Cristina Knorren, il Tenore Giorgio Casciarri e il basso Francesco Ellero D'Artegna accompagnati dall'Orchestra Citta di Ferrara e dal Coro Quadriclavio di Bologna il tutto diretto dal Maestro Lorenzo Bizzarri, Per informazioni e prenotazioni chiamare 3355871066