Riapre il teatro Rossini a Lugo: tocca all’orchestra giovanile Luigi Cherubini con David Fray

Il 15 maggio, dopo i lavori di restauro, riaprirà il Teatro Rossini con un grande concerto di musica classica offerto alla cittadinanza e agli amanti di quello che è il più antico teatro all’italiana dell’Emilia-Romagna. Una data importante per Lugo e i lughesi che attendevano da tempo questo momento.



A inaugurare il palcoscenico del Rossini sarà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con David Fray nella doppia veste di direttore e pianista solista. Aprirà il concerto il preludio religioso dalla Petite Messe Solennelle di G. Rossini, a seguire due concerti per pianoforte e archi di J.S. Bach (BWV 1052 e BWV 1055), per concludere il concerto per pianoforte e orchestra n. 24 in do minore K 491 di W.A. Mozart.



Il concerto sarà gratuito con prenotazione obbligatoria dei biglietti (massimo 2 a persona). I biglietti saranno disponibili da lunedì 9 maggio presso la biglietteria del Teatro Rossini e da mercoledì 11 maggio alle ore 10 anche sul sito www.vivaticket.com



La biglietteria del Teatro Rossini osserverà i seguenti giorni e orari di apertura: tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.



Per motivi organizzativi non potranno essere accettate prenotazioni telefoniche.