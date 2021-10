Riparte con l'ultimo 007 il cinema a Palazzo Vecchio

Prende il via venerdì 29 ottobre la rassegna invernale Cinema Palazzo Vecchio, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo. "L’aumento delle capienze al 100% e l’ottimo riscontro di pubblico della rassegna estiva al Parco delle Cappuccine ci hanno fortemente motivato nella ripartenza di Cinema Palazzo Vecchio, così prezioso nell’ambito della nostra programmazione culturale invernale", commenta l’assessora alla Cultura Monica Poletti.

"Il mondo del cinema ha subito un duro contraccolpo in questi mesi di pandemia, ma nelle ultime settimane sono usciti molti film e siamo in costante rapporto con i distributori per confezionare la miglior stagione per il nostro affezionato pubblico – aggiunge Alan Angelini del Cinecircolo Fuoriquadro. – La programmazione ruoterà attorno ai nostri capisaldi: le migliori seconde visioni italiane e internazionali nel fine settimana, i film dedicati al mondo della musica e del teatro e i capolavori restaurati della Cineteca di Bologna".

La rassegna 2021/2022 parte l’ultimo fine settimana di ottobre con il nuovo capitolo della saga di 007, No time to die (007) di Cary Fukunaga, che sarà proeittato il 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre. Si proseguirà poi per tutto novembre con la seguente programmazione: DeAndré#DeAndré – Storia di un impiegato di Roberta Lena (2 e 3 novembre), Tre piani di Nanni Moretti (5, 6, 7 novembre), Napoleone – Nel nome dell’arte di Giovanni Piscaglia (9 e 10 novembre), La scuola cattolica di Stefano Mordini (12, 13, 14 novembre), Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard (17 novembre), Il silenzio grande di Alessandro Gassman (19, 20, 21 novembre), Effetto notte di François Truffaut (24 novembre), Ariaferma di Leonardo di Costanzo (26, 27, 28 novembre), Pompei – Eros e mito di Pappi Corsicato (30 novembre e 1 dicembre).

Biglietti weekend: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari). Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital). Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass e mascherina.

