Incontri in Pinacoteca: il racconto dell'arte faentina ai tempi di Santa Umiltà

Continuano gli appuntamenti alla Pinacoteca di Faenza con le conferenze e i percorsi d’artista. Venerdì 12 gennaio alle 17 l'incontro in programma affronta il tema “Ai tempi di Umiltà: pittura e miniatura in Romagna”, curato da Fabrizio Lollini dell’Università di Bologna, dove insegna “Storia dell’arte medievale”, “Alimentazione e arti visive”, “Didattica della storia dell’arte” e “Storia della miniatura” e svolge attività didattica per la laurea triennale e magistrale come professore associato. Utilizzando come filo conduttore gli scritti di santa Umiltà, si esamineranno alcune tra le opere artistiche, ancora presenti a Faenza, del periodo in cui lei stessa visse, tra la metà del Duecento e i primi anni del XIV secolo. In particolare, la croce francescana e la Madonna col Bambino e Santi della Pinacoteca Comunale e le illustrazioni del ciclo di volumi da coro di Neri da Rimini del Duomo.

Si prosegue il 16 febbraio con “Il San Gerolamo di Faenza. Donatello?”, appuntamento curato da Laura Cavazzini dell’Università di Trento. Il 22 marzo sarà la volta di “Una nuova pittura eccellentemente colorita senza colori: le tarsie di Fra Damiano da Bergamo”; ne parlerà Enrico Colle del Museo Stibbert Firenze. Il 19 aprile si parlerà di “Camminare sulle acque: i cambiamenti climatici e la devozione medievale” a cura di Cecilia Frosinini del Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi. Ultimo appuntamento il 17 maggio con “Cibo dipinto. I costumi alimentari e i loro simboli nelle nature morte della Pinacoteca di Faenza”, evento curato da Silvia Malaguzzi del Middlebury College.

Le conferenze si terrano in Pinacoteca, sempre alle ore 17, con ingresso gratuito.

Info: 0546 680251, email infopinacotca@romagnafaentina.it.